В Подмосковье создан спецштаб для мониторинга раздельного сбора мусора

Телеканал «360» сообщает, что со слов Воробьева, специальный штаб создан на первый квартал. Он будет отслеживать и сопровождать все процессы, связанные с мусором — и с многоквартирными домами, и с частным сектором. Кроме того, в рамках деятельности штаба будет обеспечена реакция на жалобы жителей Подмосковья. Губернатор добавил, что оперативная группа находится в тесном контакте с региональными операторами, ресурсы которых направят на ликвидацию возможных жалоб.