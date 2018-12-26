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В Подмосковье создан спецштаб для мониторинга раздельного сбора мусора

26 декабря 2018, 16:37
Фото: pixabay.com
Губернатор региона Андрей Воробьев заявил о том, что в Московской области создали специальный штаб, контролирующий раздельный сбор мусора.

Телеканал «360» сообщает, что со слов Воробьева, специальный штаб создан на первый квартал. Он будет отслеживать и сопровождать все процессы, связанные с мусором — и с многоквартирными домами, и с частным сектором. Кроме того, в рамках деятельности штаба будет обеспечена реакция на жалобы жителей Подмосковья. Губернатор добавил, что оперативная группа находится в тесном контакте с региональными операторами, ресурсы которых направят на ликвидацию возможных жалоб.

Отмечается, что в Подмосковье раздельный сбор мусора вступает в силу 1 января 2019 года по поручению Андрея Воробьева. Отходы, предполагаемые для переработки, будут собирать в контейнеры синего цвета. Для смешанного мусора установят серые баки. Региональные операторы должны заменить контейнеры и приобрести мусоровозы для раздельного сбора отходов.

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