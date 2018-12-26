"Вражеский" беспилотник уничтожили зенитчики в Ростовской области

"Перед уничтожением цели зенитчики 150-й мотострелковой дивизии во время марша в составе механизированной колоны отработали отражение атак противника с воздуха и на земле", - сказано в сообщении.
По прибытию бойцы развернули комплексы сразу с марша в неподготовленных условиях и выполнили нормативы по обнаружению и сопровождению различных воздушных целей. Кроме того, зенитчики учились управлять огнем и выполнять электронные пуски управляемых ракет с о сменой позиции и на дальность до 15 километров.
Отмечается, что всего в учениях приняли учение порядка 300 военнослужащих.
р3