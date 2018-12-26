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"Вражеский" беспилотник уничтожили зенитчики в Ростовской области

26 декабря 2018, 08:45
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Дрон условного врага уничтожили боевые расчёты новейших зенитных ракетных комплексов "Тор" во время учений в Ростовской области, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Перед уничтожением цели зенитчики 150-й мотострелковой дивизии во время марша в составе механизированной колоны отработали отражение атак противника с воздуха и на земле", - сказано в сообщении.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

По прибытию бойцы развернули комплексы сразу с марша в неподготовленных условиях и выполнили нормативы по обнаружению и сопровождению различных воздушных целей. Кроме того, зенитчики учились управлять огнем и выполнять электронные пуски управляемых ракет с о сменой позиции и на дальность до 15 километров.

Отмечается, что всего в учениях приняли учение порядка 300 военнослужащих.

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