"Вражеский" беспилотник уничтожили зенитчики в Ростовской области

По прибытию бойцы развернули комплексы сразу с марша в неподготовленных условиях и выполнили нормативы по обнаружению и сопровождению различных воздушных целей. Кроме того, зенитчики учились управлять огнем и выполнять электронные пуски управляемых ракет с о сменой позиции и на дальность до 15 километров.