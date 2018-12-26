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Завод «Красный Котельщик» в Таганроге выбрасывал вредные вещества в атмосферу

26 декабря 2018, 13:31
Фото: pixabay.com
Семь нарушений выявили специалисты Роспотребнадзора во время плановой проверки в ноябре текущего года на Таганрогском котлостроительном заводе «Красный Котельщик» в Ростовской области, следует из документов, оказавшихся в RostovGazeta.

Нарушения, выявленные на предприятии, связаны с проведением сварочных работ без механической системы вентиляции. Кроме того, помещение механо-сборочного цеха не оборудовано механической общеобменной системой вентиляции, в производственных помещениях цеха теплообменного оборудования полы имеют дефекты, помещения лаборатории неразрушающих методов находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Также на заводе проба воды из крана в бытовом помещении цеха корпусного оборудования не соответствует по микробиологическим показателям.

«Вентиляционные выбросы производственных цехов завода, содержащие вредные вещества, не подвергаются очистке перед выбросом в атмосферу. Не организована очистка загрязненного воздуха лакокрасочными материалами перед выбросом в атмосферу», - говорится в документах.

Фото: pxhere.com

Также специалисты Роспотребнадзора установили, что сотрудники завода приготавливали лакокрасочные материалы при неработающей системе вентиляции.

«ОАО Красный котельщик» основано в Таганроге в 1896 году. Осуществляет проектирование котлов большой и средней мощности, теплообменного оборудования для ТЭС и АЭС, оборудования ХВО, энергоарматуры, энергозапчастей. Размер уставного капитала в 2017 году составил - 284344. Нераспределенный убыток по данным на 2017 год - 1 579 685 тысяч рублей.

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