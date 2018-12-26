Завод «Красный Котельщик» в Таганроге выбрасывал вредные вещества в атмосферу

Нарушения, выявленные на предприятии, связаны с проведением сварочных работ без механической системы вентиляции. Кроме того, помещение механо-сборочного цеха не оборудовано механической общеобменной системой вентиляции, в производственных помещениях цеха теплообменного оборудования полы имеют дефекты, помещения лаборатории неразрушающих методов находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Также на заводе проба воды из крана в бытовом помещении цеха корпусного оборудования не соответствует по микробиологическим показателям.
«Вентиляционные выбросы производственных цехов завода, содержащие вредные вещества, не подвергаются очистке перед выбросом в атмосферу. Не организована очистка загрязненного воздуха лакокрасочными материалами перед выбросом в атмосферу», - говорится в документах.
Также специалисты Роспотребнадзора установили, что сотрудники завода приготавливали лакокрасочные материалы при неработающей системе вентиляции.
«ОАО Красный котельщик» основано в Таганроге в 1896 году. Осуществляет проектирование котлов большой и средней мощности, теплообменного оборудования для ТЭС и АЭС, оборудования ХВО, энергоарматуры, энергозапчастей. Размер уставного капитала в 2017 году составил - 284344. Нераспределенный убыток по данным на 2017 год - 1 579 685 тысяч рублей.