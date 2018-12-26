Завод «Красный Котельщик» в Таганроге выбрасывал вредные вещества в атмосферу

«ОАО Красный котельщик» основано в Таганроге в 1896 году. Осуществляет проектирование котлов большой и средней мощности, теплообменного оборудования для ТЭС и АЭС, оборудования ХВО, энергоарматуры, энергозапчастей. Размер уставного капитала в 2017 году составил - 284344. Нераспределенный убыток по данным на 2017 год - 1 579 685 тысяч рублей.