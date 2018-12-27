Число погибших в пожарах детей увеличилось за год в Ростовской области

"У нас не очень хорошая динамика гибели детей на пожарах в этом году - погибло 13 детей, когда в 2017 году погибло на три ребенка меньше", - сказал Бутко.
По его словам, МЧС Ростовской области совместно с правительством области вырабатываются новые меры и подходы к решению данной проблемы.
"Сегодня рассматриваем вопрос установки автоматических пожарных переключателей на безвозмездной основе многодетным и малоимущим семьям", - пояснил он.
Он рассказал, что это будет сделано либо благодаря какой-либо некоммерческой общественной организации, либо будет заложено в программу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. "Мы прорабатываем возможность оказать такую помощь примерно 30 тысячам многодетных и малоимущих семей", - добавил он.