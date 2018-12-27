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Число погибших в пожарах детей увеличилось за год в Ростовской области

27 декабря 2018, 17:42
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в 2018 году в пожарах погибло 13 детей, что на 3 ребенка больше, чем в прошлом году, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"У нас не очень хорошая динамика гибели детей на пожарах в этом году - погибло 13 детей, когда в 2017 году погибло на три ребенка меньше", - сказал Бутко.

По его словам, МЧС Ростовской области совместно с правительством области вырабатываются новые меры и подходы к решению данной проблемы.

"Сегодня рассматриваем вопрос установки автоматических пожарных переключателей на безвозмездной основе многодетным и малоимущим семьям", - пояснил он.

Он рассказал, что это будет сделано либо благодаря какой-либо некоммерческой общественной организации, либо будет заложено в программу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. "Мы прорабатываем возможность оказать такую помощь примерно 30 тысячам многодетных и малоимущих семей", - добавил он.

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