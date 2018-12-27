Интерактивное шоу "Клевер" переформатирует "ВКонтакте"

"В следующем году основной версией шоу будут спарринги для двоих игроков "Клевер бой", - сказано в сообщении.
В последний день уходящего года в 15.00 мск пройдет завершающий прямой эфир шоу "Клевер" с постоянными ведущими, все участники получат наборы стикеров, призовой фонд составит 150 тысяч рублей. Вывести выигранные деньги со счета приложения, а также потратить внутреннюю валюту шоу "клеверсы" игроки смогут до 31 января.
Отмечается, что проект изначально был экспериментальным, поэтому переход на другой формат не стал неожиданностью. В "Клевер бой" игроки смогут помериться интеллектом с друзьями или случайными пользователями.
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