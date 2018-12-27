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Канал поставки наркотиков прикрыли в Ростовской области

27 декабря 2018, 03:54
Фото: pixabay.com
В Ростовской области сотрудники полиции перекрыли канал поставки запрещенных веществ, сообщили в региональном УМВД.

"В Аксайском районе полицейские остановили машину, водитель которой ехал из Московской области на Кубань. Во время осмотра были найдены пакеты с неизвестным веществом", - сказано в сообщении.

Экспертиза показала, что в пакетах находится мефедрон. Его общий вес превысил 4 килограмма. Подозреваемый рассказал, что перевозил наркотики, чтобы в дальнейшем сделать закладки.

По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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#Новости#Происшествия
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