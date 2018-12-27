Канал поставки наркотиков прикрыли в Ростовской области

"В Аксайском районе полицейские остановили машину, водитель которой ехал из Московской области на Кубань. Во время осмотра были найдены пакеты с неизвестным веществом", - сказано в сообщении.
Экспертиза показала, что в пакетах находится мефедрон. Его общий вес превысил 4 килограмма. Подозреваемый рассказал, что перевозил наркотики, чтобы в дальнейшем сделать закладки.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пожизненное заключение.
Сейчас мужчина находится под стражей.