Казино в Сочи проиграло суд приставу за невзыскание долга с компании

В заявлении говорится, что должностное лицо не осуществляло действия по исполнительному листу о взыскании с должника ООО «ТоргИнвест» в пользу казино 226 053,74 рублей, а также неустойки в размере 75 тысяч и госпошлины в размере шести тысяч рублей. Однако в суде доказали, что требования изыскателя не подлежат удовлетворению.