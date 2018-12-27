rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Казино в Сочи проиграло суд приставу за невзыскание долга с компании

27 декабря 2018, 13:12
Фото: pxhere.com
Представители казино из Сочи ООО "Домейн" проиграло суд приставу по бездействию о взыскании долга с компании ООО "ТоргИнвест" в размере более 200 тысяч рублей, говорится в документах Арбитражного суда города Москвы.

Представитель казино обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия начальника ОСП по ЦАО города Москва №1 УФССП России по Москве Рустама Яндарова.

В заявлении говорится, что должностное лицо не осуществляло действия по исполнительному листу о взыскании с должника ООО «ТоргИнвест» в пользу казино 226 053,74 рублей, а также неустойки в размере 75 тысяч и госпошлины в размере шести тысяч рублей. Однако в суде доказали, что требования изыскателя не подлежат удовлетворению.

Судебный пристав заказным письмом с уведомлением направил в ОСП по ЦАО г. Москва № 1 УФССП России по Москве заявление о возбуждении исполнительного производства по делу казино.

"В удовлетворении заявленных требований отказать полностью. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд", - говорится в решении суда.

Материалы по теме
Организатора подпольного казино осудили в Ростовской областиОрганизовавшую нелегальное казино женщину осудили в Краснодарском краеВладельцев подпольных казино будут судить в Ростовской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28