Казино в Сочи проиграло суд приставу за невзыскание долга с компании

Представитель казино обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия начальника ОСП по ЦАО города Москва №1 УФССП России по Москве Рустама Яндарова.
В заявлении говорится, что должностное лицо не осуществляло действия по исполнительному листу о взыскании с должника ООО «ТоргИнвест» в пользу казино 226 053,74 рублей, а также неустойки в размере 75 тысяч и госпошлины в размере шести тысяч рублей. Однако в суде доказали, что требования изыскателя не подлежат удовлетворению.
Судебный пристав заказным письмом с уведомлением направил в ОСП по ЦАО г. Москва № 1 УФССП России по Москве заявление о возбуждении исполнительного производства по делу казино.
"В удовлетворении заявленных требований отказать полностью. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд", - говорится в решении суда.