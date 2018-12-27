МЧС Ростовской области за 2018 год получило 82 единицы новой техники

"В 2018 году подразделениям МЧС Ростовской области было передано 82 единицы техники новых образцов", - сказал Бутко. Он пояснил, что были предоставлены пожарные автолестницы и автомобили, беспилотные летательные аппараты, мотоциклы, квадроциклы и снегоходы.
"В 2019 году мы, согласно плану, получим еще 12-14 единиц новой техники", - подчеркнул он.
Собеседник также рассказал, что на сегодняшний день в Ростовской области есть почти 9,5 тысяч добровольцев, которые имеют в своем распоряжении 48 автоцистерн для тушения пожаров.