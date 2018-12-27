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МЧС Ростовской области за 2018 год получило 82 единицы новой техники

27 декабря 2018, 05:05
Фото: mchs.gov.ru
МЧС Ростовской области за 2018 год получило 82 единицы техники новых образцов, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"В 2018 году подразделениям МЧС Ростовской области было передано 82 единицы техники новых образцов", - сказал Бутко. Он пояснил, что были предоставлены пожарные автолестницы и автомобили, беспилотные летательные аппараты, мотоциклы, квадроциклы и снегоходы.

"В 2019 году мы, согласно плану, получим еще 12-14 единиц новой техники", - подчеркнул он.

Собеседник также рассказал, что на сегодняшний день в Ростовской области есть почти 9,5 тысяч добровольцев, которые имеют в своем распоряжении 48 автоцистерн для тушения пожаров.

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