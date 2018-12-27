Ростовчане попросили построить крепость

"Крепость надо возвести в натуральную величину рядом со стадионом "Ростов-Арена". Это положительно скажется на туристической привлекательности города", - написал ростовчанин.
Он добавил, что крепость сможет стать культурно-развлекательным объектом. На момент четверга обращение поддержали 11 человек, еще 2 местных жителя высказались против.
Напомним, в 18 веке крепость имела большое военно-стратегическое значение, она являлась самой мощной среди южных крепостей страны. От названия крепости произошло название города Ростов-на-Дону.