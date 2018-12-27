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Ростовчане попросили построить крепость

27 декабря 2018, 05:24
Фото: pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти построить крепость Святого Димитрия Ростовского, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Крепость надо возвести в натуральную величину рядом со стадионом "Ростов-Арена". Это положительно скажется на туристической привлекательности города", - написал ростовчанин.

Он добавил, что крепость сможет стать культурно-развлекательным объектом. На момент четверга обращение поддержали 11 человек, еще 2 местных жителя высказались против.

Напомним, в 18 веке крепость имела большое военно-стратегическое значение, она являлась самой мощной среди южных крепостей страны. От названия крепости произошло название города Ростов-на-Дону.

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