РЖД за 2018 год перевезли свыше одного миллиарда человек

Обновленная команда РЖД уже продемонстрировала готовность прилагать все силы для развития пассажирских перевозок. Главным ориентиром здесь станет — комфорт клиентов. Экс-директор ОАО РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в этом месяце получил назначение на должность заместителя генерального директора компании. Он стал членом правления РЖД. Теперь качество пассажирских перевозок станет контролироваться на высочайшем уровне, пишет издание «Новости Волгограда».
Показателем высоких результатов РЖД стал прошедший летом в России Чемпионат мира по футболу. Во время мундиаля болельщики могли ездить в поездах бесплатно. Ни в какой другой стране такого еще не было. Помимо этого, в период проведения ЧМ-2018 РЖД были введены в эксплуатацию дополнительные составы. Главными приоритетами команды главы РЖД Олега Белозерова стали повышение комфорта пассажиров и улучшение сервиса. Компании удалось наладить качественную обратную связь с клиентами. В итоге получилось обнаружить проблемы и устранить имеющиеся недостатки.
В нынешнем году специалисты РЖД создали концепцию нового поезда. Речь идет об обновлении популярных у граждан России плацкартных вагонов. Стоимость проезда в них невысокая, однако парк плацкарта износился. Менеджмент РЖД принял решение сделать новые плацкартные вагоны 2.0. Они будут комфортнее старых.
Новые вагоны сочетают в себе качество и доступную стоимость билетов. Они оборудованы плотными шторами, розетками и USB-разъемами. Каждое пассажирское место имеет индивидуальное освещение. В каждом туалете есть гигиенический душ, пеленальный столик и фен для рук.
С недавнего времени РЖД начали вводить в эксплуатацию двухэтажные вагоны. С конца года они начнут возить людей в 11 городах РФ.
В 2018 году РЖД столкнулись и с трудностями. Так компании не удалось добиться от правительства принятия проекта по прокладке высокоскоростных магистралей (ВСМ). Нужно отметить, по после довольно продолжительной паузы идея получила толчок к воплощению в рамках инициатив «списка Белоусова».
Менеджеры РЖД считают, что ВСМ нужны России. Высокая стоимость строительства окупится важностью их стратегического и экономического значения для страны. Не исключено, что в 2019 году проект высокоскоростных магистралей получит свое развитие. Также компании не удалось продвинуть законопроект о дебоширах, который должен был быть похож на закон об авиадебоширах. Железным дорогам тоже нужен кодекс «поведения» пассажира. Он поможет сделать перевозки более безопасными. Пока у РЖД не получается продавить принятие данного закона.
Из всего этого следует, что свои решения руководство РЖД реализует эффективно. Однако с лоббистскими возможностями у компании наблюдаются проблемы. Менеджменту РЖД еще есть куда расти и чему учиться. Это необходимо для более успешного продвижения интересов компании на уровне правительства.