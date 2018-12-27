РЖД за 2018 год перевезли свыше одного миллиарда человек

Менеджеры РЖД считают, что ВСМ нужны России. Высокая стоимость строительства окупится важностью их стратегического и экономического значения для страны. Не исключено, что в 2019 году проект высокоскоростных магистралей получит свое развитие. Также компании не удалось продвинуть законопроект о дебоширах, который должен был быть похож на закон об авиадебоширах. Железным дорогам тоже нужен кодекс «поведения» пассажира. Он поможет сделать перевозки более безопасными. Пока у РЖД не получается продавить принятие данного закона.