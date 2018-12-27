В 2021 году может появиться риск дефицита союзного бюджета РФ и Белоруссии

На следующий год в проект бюджета Союзного государства заложили профицит в объеме 919,3 млн рублей, что в два раза меньше прошлогоднего профицита. В ведомстве сообщили и о том, что фактические доходы заметно снижаются из-за остатков за прошлые годы даже на фоне роста доходности бюджета в новом году на 4,3%.