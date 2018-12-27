В 2021 году может появиться риск дефицита союзного бюджета РФ и Белоруссии

Уже реализуемые совместные программы и те, которые еще будут приняты, предположительно, полностью истощат профицит союзного бюджета к 2020 году, а еще через год бюджет уже будет ждать дефицит. Об этом сообщило агентство RNS.
На следующий год в проект бюджета Союзного государства заложили профицит в объеме 919,3 млн рублей, что в два раза меньше прошлогоднего профицита. В ведомстве сообщили и о том, что фактические доходы заметно снижаются из-за остатков за прошлые годы даже на фоне роста доходности бюджета в новом году на 4,3%.
Среди проблем, которые лежат в основе негативных тенденций динамики союзного бюджета называют отсутствие механизма получения дохода от пользования союзной собственностью и практического воплощения программ Союзного государства.
Счетная палата рассказала о расширении объема финансирования проектов и программ Союзных государств. На них потратят 4,4 млрд рублей, что составляет 69,5% от общей суммы расходов. В новом году в 23 мероприятия планируют вложить 1,2 млрд рублей.
Еще один значительный фактор в вопросе формирования риска дефицита союзного бюджета является нерешенная проблема роста просроченной задолженности по бюджетным кредитам. С учетом всех процентов и пени эта сумма достигла 2,6 млрд рублей на момент 1 октября 2018 года. Ведомство выработало ряд рекомендаций по этому вопросу для Постоянного комитета.