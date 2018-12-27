В Москве в метрополитене закроют несколько станций на новогодние праздники

Отмечается, что на Арбатско-Покровской линии участок между «Курской» и «Щелковской» закроют со второго по пятое января, а от «Партизанской» до «Щелковской» — с шестого по восьмое января. Модернизация инфраструктуры участка будет вестись на линии в круглосуточном режиме.