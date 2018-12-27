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В Москве в метрополитене закроют несколько станций на новогодние праздники

27 декабря 2018, 11:42
Фото: pixabay.com
В Москве несколько станций Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий метрополитена закроют на период новогодних каникул.

Так, с четвертого по восьмое января на Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты три станции: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В частности, это обусловлено процессом присоединения к действующей сети метро участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии, пишет газета «Известия».

Отмечается, что на Арбатско-Покровской линии участок между «Курской» и «Щелковской» закроют со второго по пятое января, а от «Партизанской» до «Щелковской» — с шестого по восьмое января. Модернизация инфраструктуры участка будет вестись на линии в круглосуточном режиме.

Между закрытыми станциями для передвижения пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы.

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