В Москве в метрополитене закроют несколько станций на новогодние праздники

Так, с четвертого по восьмое января на Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты три станции: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В частности, это обусловлено процессом присоединения к действующей сети метро участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии, пишет газета «Известия».
Отмечается, что на Арбатско-Покровской линии участок между «Курской» и «Щелковской» закроют со второго по пятое января, а от «Партизанской» до «Щелковской» — с шестого по восьмое января. Модернизация инфраструктуры участка будет вестись на линии в круглосуточном режиме.
Между закрытыми станциями для передвижения пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы.