Дмитрий Кузнецов: «На селе медицина должна быть качественной и доступной»

Организована вертикаль трехуровневого контроля качества медицинской помощи, в том числе диспансеризации и профосмотров. Разработаны критерии оценки деятельности сотрудников, осуществляется мониторинг и анализ показателей. Проводится работа по анкетированию и анализу удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи на всех этапах ее оказания. У нас есть ряд задач, с которыми ЦРБ по объективным причинам не может справиться своими силами, но я бы не назвал их проблемами. Ведь мы не сами по себе, мы работаем в системе здравоохранения. Поэтому в целях повышения уровня доступности некоторых видов исследований: биохимических, онко-маркеров, исследований на ВИЧ, КТ, МРТ наша ЦРБ заключила договоры с клинико-диагностическими лабораториями и отделениями лучевой диагностики медицинских учреждений Таганрога и Ростова-на-Дону. За 2018 года в рамках ОМС выполнено 370 компьютерных томографий и 160 магнитно-резонансных томографий.