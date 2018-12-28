Дмитрий Кузнецов: «На селе медицина должна быть качественной и доступной»

Сотрудники больницы уверены, диагностика, профилактика и необходимая медицинская помощь на селе должны быть такими же качественными и доступными, как и в городах. О буднях медучреждения, о его проблемах и планах рассказал главный врач ЦРБ Дмитрий Кузнецов.
- Дмитрий Владимирович, какое место занимает профилактическая работа в общем рабочем процессе ЦРБ?
- Переориентация всех амбулаторно-поликлинических подразделений на профилактическую деятельность в последние годы является приоритетом нашей больницы. В эту работу входит, прежде всего, охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию, не менее 24%, охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез, не менее 70,5%, проведение диспансеризации взрослого населения, в соответствии с приказом Минздрава РФ от 26 октября 2017 г. N 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Даже такой факт говорит о многом: в прошлом году у нас была запланирована диспансеризация 11024 человек. Прошли ее 11036 человек, то есть, 100.1% от плана. В текущем году мы запланировали и провели диспансеризацию 11165 человек.
Хочу подробнее остановиться на диспансеризации, как одной из важных составляющих профилактической деятельности.
Мы проводим диспансеризацию лиц, имеющих хронические неинфекционные заболевания. На диспансерном учете всего состоит около 12 тыс. населения, в том числе детского. Превалируют болезни органов кровообращения, до 70%. Наши медики проводят обязательное анкетирование жителей при подворовых обходах, которое позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Идет формирование групп риска, оценка, разработка превентивных мер, их внедрение, в том числе с использованием Школ здоровья. Силами медицинских работников только за 2018 год проведено до 6100 подворных обходов, роздано и проанализировано почти пять тысяч анкет. Нашими медицинскими работниками проводятся беседы по вопросам первичной и вторичной профилактики заболеваний, даются персональные рекомендации.
На ФАПах и врачебных участках района идет полицевой учет населения: женщин старше 30 лет и мужчин старше 40 лет, детей, с целью проведения онкологического осмотра, диагностического скрининга, а также выявления социальных рисков.
Мы реализуем персональные программы реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром и острые цереброваскулярные атаки в условиях реабилитационного отделения МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района.
Важным в нашей работе считаю проведение семинаров по вопросам особенностей лечения и профилактики фатальных осложнений у людей пожилого и старческого возраста, исполнения клинических рекомендаций. Кроме того, наши специалисты осуществляют круглосуточную персональную маршрутизацию пациентов с высокими рисками, в том числе беременных женщин.
- В ведении ЦРБ достаточно большие территории, как удается обслуживать их? Какие проблемы существуют в этой сфере, как вы их решаете?
- Наша ЦРБ обслуживает действительно довольно большую территорию. Это 18 сельских поселений, 126 населенных пунктов, при протяженности района до 125 км. Для того, чтобы обеспечить доступность медпомощи всем жителям района, создана разветвленная сеть медицинских подразделений, оказывающих доврачебную первичную медицинскую помощь – 45 фельдшерско-акушерских пунктов, скорую медицинскую помощь – 8 бригад скорой медицинской помощи, врачебную первичную медико-санитарную помощь – 16 амбулаторий и поликлиник, в том числе с дневными стационарами – в 3-х амбулаториях, специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточных и дневных стационаров многопрофильных больниц района – в 5 больницах.
Организована вертикаль трехуровневого контроля качества медицинской помощи, в том числе диспансеризации и профосмотров. Разработаны критерии оценки деятельности сотрудников, осуществляется мониторинг и анализ показателей. Проводится работа по анкетированию и анализу удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи на всех этапах ее оказания. У нас есть ряд задач, с которыми ЦРБ по объективным причинам не может справиться своими силами, но я бы не назвал их проблемами. Ведь мы не сами по себе, мы работаем в системе здравоохранения. Поэтому в целях повышения уровня доступности некоторых видов исследований: биохимических, онко-маркеров, исследований на ВИЧ, КТ, МРТ наша ЦРБ заключила договоры с клинико-диагностическими лабораториями и отделениями лучевой диагностики медицинских учреждений Таганрога и Ростова-на-Дону. За 2018 года в рамках ОМС выполнено 370 компьютерных томографий и 160 магнитно-резонансных томографий.
В районе организована деятельность комплексных мобильных врачебных бригад, с их помощью выезды осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.
Надо отметить, что в последние годы наши возможности растут, так уже в этом году, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2018 года N 208, ЦРБ Неклиновского района будет оснащена мобильным медицинским комплексом с современным медицинским диагностическим оборудованием и работающим в автономном режиме. Таким образом мы сможем обеспечить медицинской помощью жителей малочисленных отдаленных населенных пунктов, где нет собственных медицинских подразделений.
Если же говорить именно о проблемах, то основными вопросами всего сельского здравоохранения, по всей стране и в том числе в Неклиновском районе являются коммуникационная разобщенность населенных пунктов, низкая транспортная доступность, кадровый дефицит. Укомплектованность штатов врачебного персонала в сельских районах на уровне 58-62%, а средний возраст сотрудников с высшим медицинским образованием составляет – 52,2 года.
- Каковы диагностические возможности ЦРБ? Насколько доступны различные виды диагностики (те же анализы) для населения?
- Возможности ЦРБ позволяют полностью предоставить пациентам весь спектр диагностических исследований в объеме, утвержденном стандартами и клиническими рекомендациями. В случае необходимости более углубленных и специфических обследований, а также в целях повышения уровня доступности некоторых видов исследований: биохимических, онко-маркеров, исследований на ВИЧ, RW, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Забор материала осуществляется в каждом лечебном подразделении по месту жительства пациента. Все исследования проводятся по линии ОМС, бесплатно для пациентов по направлениям лечащих врачей при наличии показаний.
- Каковы планы медучреждения на ближайшую перспективу?
- Планируем, например, организовать межмуниципальное взаимодействие, надеемся в ближайшем будущем начать выполнение высокотехнологичных оперативных вмешательств с применением эндоскопических технологий, металлостеосинтеза в практике травматологических и реконструктивных операций, будем продолжать внедрять методы и методики превентивной диагностики и терапии. Конечно, в перспективе будет доукомплектован штат врачей, завершим капитальный ремонт зданий, который у нас сейчас продолжается.
Еще в ближайших планах оснащение медицинским оборудованием детской поликлиники, фельдшерско-акушерских пунктов, обустройство и запуск деятельности новых модульных зданий Носовской амбулатории — до конца этого года и Синявской участковой больницы – в следующем. Мы растем, развиваемся, стараемся идти в ногу со временем, поэтому планы очень обширные.
Справка: ЦРБ Неклиновского района — одно из старейших лечебных учреждений Ростовской области. В ее структуру входят 4 участковые больницы, 10 амбулаторий, 45 ФАПов, а также многопрофильный стационар, на базе которого успешно функционирует родильное отделение.