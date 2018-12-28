Facebook окончательно утратил доверие пользователей из-за скандалов

Газета «Известия» пишет, что специалисты отмечают страх пользователей передавать социальной сети персональные данные по причине многочисленных скандалов, которые связаны с передачей личной информации третьим лицам. Отмечается, что 19 декабря Facebook признался в предоставлении доступа к пользовательским личным данным сторонним компаниям. Кроме того, руководство соцсети отметило согласие самих пользователей на передачу данных.
Помимо Facebook в перечень неблагонадежных компаний также вошли Twitter и Amazon. Влияние на доверие к ним оказали внутренние проблемы, ошибки руководства и утечки данных.
Вместе с тем самыми надежными, даже несмотря на скандалы и сомнительные поступки руководства, пользователи считают Microsoft, Tesla и Netflix.