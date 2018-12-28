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Facebook окончательно утратил доверие пользователей из-за скандалов

28 декабря 2018, 10:35
Фото: Flickr
Исследовательская компания Toluna заявила о том, что американская социальная сеть Facebook к концу 2018 года окончательно утратила доверие пользователей.

Газета «Известия» пишет, что специалисты отмечают страх пользователей передавать социальной сети персональные данные по причине многочисленных скандалов, которые связаны с передачей личной информации третьим лицам. Отмечается, что 19 декабря Facebook признался в предоставлении доступа к пользовательским личным данным сторонним компаниям. Кроме того, руководство соцсети отметило согласие самих пользователей на передачу данных.

Помимо Facebook в перечень неблагонадежных компаний также вошли Twitter и Amazon. Влияние на доверие к ним оказали внутренние проблемы, ошибки руководства и утечки данных.

Вместе с тем самыми надежными, даже несмотря на скандалы и сомнительные поступки руководства, пользователи считают Microsoft, Tesla и Netflix.

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