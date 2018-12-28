ГК «Россети» стала владельцем Ижевских электрических сетей

Договор купли-продажи подписали Андрей Малышев — директор «Удмуртэнерго», а также заместитель генерального директора МРСК Центра и Приволжья и Сергей Лысенко, являющийся генеральным директором АО «Ижевские электрические сети», пишет udm-info.ru.
Вместе с тем, советы директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «ИЭС» выступили в поддержку сделки, которая главным условием ставит прием на работу всего персонала приобретаемой компании с сохранением штатной численности и зарплаты. Соглашение вступит в силу 1 января 2019 года.
Стопроцентное дочернее общество Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» — Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» выступила агентом сделки. Отмечается, что «ВЭБ Капитал» располагает внушительной базой в плане взаимодействия с компаниями группы «Россети», включая запуск оборота непрофильного имущества МРСК Волги, МРСК Северного Кавказа и «Янтарьэнерго».
Сделка, которая осуществлена, является выгодной по всем параметрам. Так, «Россети» приобретают стабильный техническо-финансовый актив, регион выступает инвестором дополнительных средств в бюджет, в то время как потребители, которые подключены к Ижевским электрическим сетям, будут обеспечены федеральной компанией гарантиями бесперебойной подачи электроэнергии, независимо от погодных условий, что обеспечивается масштабностью холдинга. Об этом заявил Игорь Маковский, генеральный директор МРСК Центра, располагающей полномочиями единоличного исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья.
Консолидация электросетевых активов группой «Россети» обеспечивает воплощение эффективной технической политики на территории всех регионов действия энергохолдинга. Безусловно, это положительно влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, а также на доступность услуг входящих в него электросетевых компаний.
По завершении необходимых корпоративных процедур, все полученные сетевые энергообъекты интегрируются в программу цифровой трансформации группы «Россети», принятую Советом директоров компании.
Группа «Россети» планирует приступить в 2019 году к приобретению второй части имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети».