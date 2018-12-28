ГК «Россети» стала владельцем Ижевских электрических сетей

Сделка, которая осуществлена, является выгодной по всем параметрам. Так, «Россети» приобретают стабильный техническо-финансовый актив, регион выступает инвестором дополнительных средств в бюджет, в то время как потребители, которые подключены к Ижевским электрическим сетям, будут обеспечены федеральной компанией гарантиями бесперебойной подачи электроэнергии, независимо от погодных условий, что обеспечивается масштабностью холдинга. Об этом заявил Игорь Маковский, генеральный директор МРСК Центра, располагающей полномочиями единоличного исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья.