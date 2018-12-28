Илон Маск откроет по всей Европе заправки для Tesla

Газета «Известия» пишет, что миллиардер описал географию размещения: от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции.
Отмечается, что на данный момент время электрозаправки Supercharger находятся в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. Сейчас работают 1386 электрозаправок, на которых имеется 11,6 тыс. точек подключения. В 2019 году в России планируется открыть пять зарядных станций компании.
С помощью АЗС Supercharger аккумулятор автомобиля Tesla можно зарядить до восьмидесяти процентов за тридцати минут. Наряду с тем, эти заправки может устанавливаться в закрытых помещениях.