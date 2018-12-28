Новак не исключает снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах

Так, пишет газета «Известия», Новак отметил, что при наличии стимулирующих мер сохранится полка пятьсот пятьдесят–пятьсот шестьдесят миллионов тонн. В Западной Сибири станут дополнительно рентабельными объемы добычи от пяти миллиардов до десяти миллиардов тонн. В настоящее время они являются нерентабельными.
Вместе с тем, министр добавил, что введение налога на дополнительный доход (НДД) обеспечит стимулирование добычи нефти в Западной Сибири. По его подсчетам, уже через год после перехода на новый налог можно будет оценить его эффективность.