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Новак не исключает снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах

28 декабря 2018, 10:25
Фото: kremlin.ru
Глава минэнерго России Александр Новак заявил о том, что не исключает вероятности снижения уровня добычи нефти в 2021-2022 годах. С его слов, это может произойти в случае отсутствия стимулирующих мер.

Так, пишет газета «Известия», Новак отметил, что при наличии стимулирующих мер сохранится полка пятьсот пятьдесят–пятьсот шестьдесят миллионов тонн. В Западной Сибири станут дополнительно рентабельными объемы добычи от пяти миллиардов до десяти миллиардов тонн. В настоящее время они являются нерентабельными.

Вместе с тем, министр добавил, что введение налога на дополнительный доход (НДД) обеспечит стимулирование добычи нефти в Западной Сибири. По его подсчетам, уже через год после перехода на новый налог можно будет оценить его эффективность.

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