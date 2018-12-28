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Ростовчанам рассказали, как выжить, провалившись под лед

28 декабря 2018, 02:17
Фото: pixabay.com
Для жителей Ростова-на-Дону составили инструкцию о том, как поступать, провалившись под лед, сообщает горадминистрация.

"Необходимо активно действовать, пока не промокла одежда. Если человек находится в ледяной воде более 10 минут, то это становится опасно для жизни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что нельзя делать резких движений, так как это усугубит ситуацию. Необходимо звать на помощь. Нужно постараться налечь грудью на край льда и закинуть одну ногу, после чего забросить вторую ногу. Далее стоит перекатываться в сторону берега.

Уже на берегу надо идти к ближайшему жилью и обратиться за помощью. Если необходимо оказать помощь тонущему человеку, следует взять палку, доску или веревку и ползком добраться до полыньи.

Пострадавшему надо бросить заготовленный предмет и осторожно его вытащить.

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