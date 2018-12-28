Ростовчанам рассказали, как выжить, провалившись под лед

Отмечается, что нельзя делать резких движений, так как это усугубит ситуацию. Необходимо звать на помощь. Нужно постараться налечь грудью на край льда и закинуть одну ногу, после чего забросить вторую ногу. Далее стоит перекатываться в сторону берега.