Ростовчанам рассказали, как выжить, провалившись под лед

"Необходимо активно действовать, пока не промокла одежда. Если человек находится в ледяной воде более 10 минут, то это становится опасно для жизни", - сказано в сообщении.
Отмечается, что нельзя делать резких движений, так как это усугубит ситуацию. Необходимо звать на помощь. Нужно постараться налечь грудью на край льда и закинуть одну ногу, после чего забросить вторую ногу. Далее стоит перекатываться в сторону берега.
Уже на берегу надо идти к ближайшему жилью и обратиться за помощью. Если необходимо оказать помощь тонущему человеку, следует взять палку, доску или веревку и ползком добраться до полыньи.
Пострадавшему надо бросить заготовленный предмет и осторожно его вытащить.