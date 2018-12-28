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Со следующего года военных журналистов обеспечат дополнительными гарантиями

28 декабря 2018, 13:09
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обеспечивает военным журналистам дополнительные гарантии.

Закон дает новые гарантии военно-полевым журналистам. Теперь редакции СМИ смогут выбрать каким образом застраховать журналиста, который направляется в зону боевых действий с редакционным заданием. Он может быть либо застрахован либо получит гарантии компенсации в случае ранений, а семья получит выплату в случае его гибели во время выполнения задания. Об этом 28 декабря сообщило агентство RNS.

Этот законопроект внесли в Государственную Думу еще в 2014 году после смерти российских журналистов на Украине. Тогда его не приняли. Новая волна обсуждения вопроса поднялась после гибели отечественных документалистов во время нападения в Центральной Африканской Республике.

Дата вступления закона в силу 1 сентября 2019 года.

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