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Спрос на товары для взрослых вырос на Юге России перед Новым годом

28 декабря 2018, 08:16
Фото: 4512 Image Hosting/CC BY 2.0 / flickr.com
Жители Юга России перед наступающим Новым годом стали чаще покупать товары для взрослых, сообщает сервис "Яндекс.Деньги".

"Самыми популярными у южан подарками на Новый год станут украшения, товары для взрослых, гаджеты", - сказано в сообщении.

Количество платежей за украшения выросло в 1, 8 раза, за товары для взрослых - в 1,6 раза. Кроме того, жители Юга стали больше проявлять интерес к косметике, число платежей увеличилось на 25%.

Увеличился спрос на спорттовары и еду. На 30% выросло число платежей в магазинах для детей.

При этом спрос на одежду и обувь упал на 50%. Также покупателей не интересуют книги и бытовая техника.

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