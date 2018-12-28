Спрос на товары для взрослых вырос на Юге России перед Новым годом

"Самыми популярными у южан подарками на Новый год станут украшения, товары для взрослых, гаджеты", - сказано в сообщении.
Количество платежей за украшения выросло в 1, 8 раза, за товары для взрослых - в 1,6 раза. Кроме того, жители Юга стали больше проявлять интерес к косметике, число платежей увеличилось на 25%.
Увеличился спрос на спорттовары и еду. На 30% выросло число платежей в магазинах для детей.
При этом спрос на одежду и обувь упал на 50%. Также покупателей не интересуют книги и бытовая техника.