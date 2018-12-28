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В 2019 году будет объявлен конкурс на реновацию старого аэропорта в Ростове

28 декабря 2018, 07:33
Фото: Kayhan ERTUGRUL/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
В первом полугодии 2019 года в Ростове будет объявлен конкурс на реновацию территории старого аэропорта, сообщил глава города Ростова Виталий Кушнарев во время пресс-конференции.

Напомним, что на месте старого аэропорта Ростова-на-Дону планируется построить микрорайон, на который может уйти около 30 лет.

"Конкурс на право реализовать инвестиционный проект на месте старого аэропорта Ростова будет объявлен в следующем году, я думаю, что даже в первом полугодии", - сообщил Кушнарев.

Один из инвесторов, заявивший о своем желании построить жилье бизнес-класса на месте старого аэропорта - строительная компания "Кортрос", которая входит в группу компаний "Ренова". Но на сегодняшний день, по словам главы города, компании было отказано в реализации проекта.

"Мы в дальнейшем вернемся к этому вопросу, так как та заявка, которую они предоставили, была сырой" - подчеркнул Кушнарев.

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