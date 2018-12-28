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В Ростовской области за год 52 населенных пункта подключили к Интернету

28 декабря 2018, 06:25
Фото: pixnio.com
В Ростовской области "Ростелеком" за 2018 год провел скоростной Интернет в 52 населенных пункта, сообщил на пресс-завтраке директор ростовского филиала "Ростелеком" Сергей Алхасов.

Подключение достаточно удаленных населенных пунктов области к Интернету проходит в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

"В этом году мы подключили к скоростному интернету 52 населенных пункта Ростовской области с численностью населения от 250 до 500 жителей. Для их подключения мы построили 900 километров оптических линий", - сказал Алхасов. Он добавил, что в 2017 году 198 населенных пунктов было подключено к скоростному интернету.

"Всего нам предстоит подключить 394 населенных пункта в Ростовской области", - пояснил он.

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#Новости#Максим Мальцев#Общество
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