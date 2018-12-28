В Ростовской области за год 52 населенных пункта подключили к Интернету

"В этом году мы подключили к скоростному интернету 52 населенных пункта Ростовской области с численностью населения от 250 до 500 жителей. Для их подключения мы построили 900 километров оптических линий", - сказал Алхасов. Он добавил, что в 2017 году 198 населенных пунктов было подключено к скоростному интернету.