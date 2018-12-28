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В Волгограде мотоспортсмены устроят хоровод вокруг городской елки

28 декабря 2018, 00:47
Фото: volgadmin.ru
Необычное шоу покажут спортсмены на мототехнике жителям Волгограда 28 декабря 2018 года, говорится в сообщении городской администрации.

Так, более 20 спортсменов из Волгоградской области продемонстрируют, как они виртуозно управляют своими мотоциклами и квадроциклами, устроив мотохоровод вокруг главной елки города, установленной на площади Павших борцов.

При этом перед началом мероприятия волгоградцы смогут побывать на выставке мотоциклов и квадроциклов. Само шоу начнется, когда стемнеет, поскольку для его проведения будут использованы световые эффекты. При этом сами участники мотохоровода будут одеты в светящиеся новогодние костюмы.

Такое мероприятие в Волгограде состоится впервые.

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