В Волгограде мотоспортсмены устроят хоровод вокруг городской елки

При этом перед началом мероприятия волгоградцы смогут побывать на выставке мотоциклов и квадроциклов. Само шоу начнется, когда стемнеет, поскольку для его проведения будут использованы световые эффекты. При этом сами участники мотохоровода будут одеты в светящиеся новогодние костюмы.