В Волгограде мотоспортсмены устроят хоровод вокруг городской елки

Так, более 20 спортсменов из Волгоградской области продемонстрируют, как они виртуозно управляют своими мотоциклами и квадроциклами, устроив мотохоровод вокруг главной елки города, установленной на площади Павших борцов.
При этом перед началом мероприятия волгоградцы смогут побывать на выставке мотоциклов и квадроциклов. Само шоу начнется, когда стемнеет, поскольку для его проведения будут использованы световые эффекты. При этом сами участники мотохоровода будут одеты в светящиеся новогодние костюмы.
Такое мероприятие в Волгограде состоится впервые.
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