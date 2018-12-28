"Живая классика" предложила ростовчанам присоединиться к международному телемосту

Уточняется, что донским школам надо подать заявку для организации телемоста, это можно сделать по ссылке. Одно из подобных мероприятий уже состоялось в декабре, когда пообщались школьники из Санкт-Петербурга и Австралии. Они поделились историями о своей жизни и увлечениях.