rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Живая классика" предложила ростовчанам присоединиться к международному телемосту

28 декабря 2018, 09:18
Фото: pixnio.com
В рамках конкурса "Живая классика" юные жители Ростовской области смогут пообщаться с иностранцами во время международных телемостов, рассказали организаторы.

"Всего планируется организовать 20 телемостов для участников из России и других стран. Ростовчане смогут пообщаться в том числе с подростками из Иордании, Израиля, Аргентины", - сказано в сообщении.

Уточняется, что донским школам надо подать заявку для организации телемоста, это можно сделать по ссылке. Одно из подобных мероприятий уже состоялось в декабре, когда пообщались школьники из Санкт-Петербурга и Австралии. Они поделились историями о своей жизни и увлечениях.

"Подростки из России могут узнать, как живут их ровесники их других стран, к чему они стремятся", - рассказала участница из Петербурга Виктория Чугунцова.

Глава фонда "Живая классика" Марина Смирнова пояснила, что такие мероприятия являются эффективными для завязывания дружбы.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте до 25 января.

Материалы по теме
Определены финалисты конкурса лучших социальных проектов Юга России по итогам 2018 гПобедители конкурса VK Mobile Challenge получили 2 млн рубЖенщины лучше мужчин прошли испытания конкурса «Лидеры России»
#Новости#Культура
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28