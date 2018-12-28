"Живая классика" предложила ростовчанам присоединиться к международному телемосту

"Всего планируется организовать 20 телемостов для участников из России и других стран. Ростовчане смогут пообщаться в том числе с подростками из Иордании, Израиля, Аргентины", - сказано в сообщении.
Уточняется, что донским школам надо подать заявку для организации телемоста, это можно сделать по ссылке. Одно из подобных мероприятий уже состоялось в декабре, когда пообщались школьники из Санкт-Петербурга и Австралии. Они поделились историями о своей жизни и увлечениях.
"Подростки из России могут узнать, как живут их ровесники их других стран, к чему они стремятся", - рассказала участница из Петербурга Виктория Чугунцова.
Глава фонда "Живая классика" Марина Смирнова пояснила, что такие мероприятия являются эффективными для завязывания дружбы.