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Компании с аннулированными лицензиями исключили из АФД

29 декабря 2018, 15:57
Фото: pixabay.com
Пресс-служба Ассоциации форекс-дилеров сообщила об исключении из своего состава компаний, лишившихся в четверг своих лицензий.

В заявлении указано, что 27 декабря текущего года организацию оповестили об отзыве Центробанком лицензий у некоторых компаний-членов ассоциации. На следующий день АФД исключила из своих рядов такие организации, но пообещала поддерживать компании юридически и другими методам для того, чтобы сотрудничество было завершено наиболее корректно. Об этом сообщило агентство RNS.

Среди организаций, у которых отозвали лицензию, оказались «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп».

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