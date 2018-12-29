Компании с аннулированными лицензиями исключили из АФД

В заявлении указано, что 27 декабря текущего года организацию оповестили об отзыве Центробанком лицензий у некоторых компаний-членов ассоциации. На следующий день АФД исключила из своих рядов такие организации, но пообещала поддерживать компании юридически и другими методам для того, чтобы сотрудничество было завершено наиболее корректно. Об этом сообщило агентство RNS.