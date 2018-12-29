Напавшего на школу в Бурятии ученика направили на принудительное лечение

19 января текущего года ученик школы вместе с другими школьниками из 9 класса напал на учителя и других детей и устроил пожар с применением бутылок с горючей смесью. Преступники не смогли никого убить. Об этом 29 декабря сообщило агентство RNS.
Ранее появилась информация, что трое школьников из 9 класса во время занятия бросили коктейль молотова в учителя, а также штык-ножом и топором ранили учителя и пятерых своих сверстников.
Сейчас соучастники вместе со своими представителями изучают материалы дела.