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Напавшего на школу в Бурятии ученика направили на принудительное лечение

29 декабря 2018, 15:31
Фото: pixabay.com
В следственном комитете России рассказали, что суд решил направить на принудительное лечение ученика средней школы № 5 Улана-Удэ, который напал на детей и учителя.

19 января текущего года ученик школы вместе с другими школьниками из 9 класса напал на учителя и других детей и устроил пожар с применением бутылок с горючей смесью. Преступники не смогли никого убить. Об этом 29 декабря сообщило агентство RNS.

Ранее появилась информация, что трое школьников из 9 класса во время занятия бросили коктейль молотова в учителя, а также штык-ножом и топором ранили учителя и пятерых своих сверстников.

Сейчас соучастники вместе со своими представителями изучают материалы дела.

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