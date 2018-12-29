Праздничные каникулы в афише от RostovGazeta

Она — звезда кинематографа 30-х, а он — известный кинорежиссер. Звездная супружеская пара приезжает в маленький европейский городок, где проходит популярный кинофестиваль, на котором муж удостаивается приза "За лучшую режиссуру". Ночью начинается дикий ливень, приведший к затоплению городка. Испуганные супруги вспоминают свою жизнь. Оказывается, у героини существует странный поклонник, маниакально-преданно следующий за ней, где бы она не оказалась. Когда она и муж все же засыпают в своем номере гостиницы, там же оказывается и «маньяк», у которого совсем некстати развязывается язык.