Праздничные каникулы в афише от RostovGazeta

Атмосфера, поражающая своей мелодичностью, невероятный драйв, безудержная энергия, соединяющая ноты – именно этим так славится шоу RockCellos, которое на всю жизнь запоминается абсолютно каждому зрителю. В программе вечера — мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, и другие.