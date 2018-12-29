Праздничные каникулы в афише от RostovGazeta

Место №1 - парк имени Горького. Что - елка. Когда – ПН ( 31 декабря), 23:00
Если вы до сих пор не нашли место, где будете праздновать Новый год, то можете считать, что мы вам его нашли: в самом центре города возле главной городской елки. Будет показано выступление президента, организаторы устроят розыгрыши и призы. Обещают, что мероприятий будет много, но не уточняется каких - это один из сюрпризов праздника.
Место №2 - старт - эстрада в парке имени Горького/ Что - забег "Begin. Побегай 1 января". Когда – СР (1 января), 10:00
А не лучший ли это способ приобщиться к спорту с нового года? Пора прекратить обещать, а нужно просто брать и действовать. Как сообщают организаторы, скорость бега в марафоне не важна, и победителем будет каждый, кто решится прийти на массовый забег. Обещают розыгрыши, призы, афтепати и игру в "Секретного Санту".
Место №3 – Ростовский областной музей. Что – Экскурсия "Путешествие по старинной Европе". Когда – ПТ, СБ (4-5 января), 13.00
Как сообщают организаторы, в этот раз интерактивная экскурсия будет по экспозиции "Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.". Но и это еще не все, так как во время экскурсии будет проходить новогодняя арт-игра "Кто на искусстве собаку съел?".
Место №4 – Театр 18+. Что спектакль "Черная икра". Когда – ЧТ, ПТ (3-4 января), 22.00
В новогоднюю ночь пятеро незнакомцев оказываются вместе в квартире на двадцатом этаже незаселенного дома. Героев ждут неожиданные сюрпризы и нежданные гости, и, конечно, что еще более неожиданное – вместо мандаринов – килограмм черной икры.
Место №5 – Heaven. Mixology Bar. Что – Новогодняя ночь. Когда – ПН, 23.00
На двух танцполах будет много диджеев: Koost, Ramzes, Nikitin, Dovolnov, Zuula, и другие. Основная часть праздника будет длиться до 5 утра, а дальше вы сможете отправиться на главное городское after-party до полудня.
Место №6 – Arena Don. Что - "ROCKCELLOS: мировые рок-хиты на виолончелях. Когда - СБ (5 января), 20.00
Атмосфера, поражающая своей мелодичностью, невероятный драйв, безудержная энергия, соединяющая ноты – именно этим так славится шоу RockCellos, которое на всю жизнь запоминается абсолютно каждому зрителю. В программе вечера — мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, и другие.
Место №7 – Театр М.Горького. Что – спектакль "Новогодний люкс". Когда – СР, ЧТ (2-3 января), 19.00
Новогоднее шоу Театра Горького, по традиции, собрано из непохожих друг на друга, ярких музыкальных номеров, и объединено интригующим сюжетом. Где-то на Земле, в необыкновенно прекрасном месте, расположен отель, в который под Новый год стремятся попасть очень многие. И дело тут не только в красивых видах, уютных интерьерах и обслуживании высокого класса, но и одном заветном номере люкс, за дверью которого сбываются все желания.
Место №8 – конгресс-холл ДГТУ. Что – спектакль "Карнавальная ночь". Когда – СБ ( 5 января), 19.00
Она — звезда кинематографа 30-х, а он — известный кинорежиссер. Звездная супружеская пара приезжает в маленький европейский городок, где проходит популярный кинофестиваль, на котором муж удостаивается приза "За лучшую режиссуру". Ночью начинается дикий ливень, приведший к затоплению городка. Испуганные супруги вспоминают свою жизнь. Оказывается, у героини существует странный поклонник, маниакально-преданно следующий за ней, где бы она не оказалась. Когда она и муж все же засыпают в своем номере гостиницы, там же оказывается и «маньяк», у которого совсем некстати развязывается язык.