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Ростовчанина уличили в подделке справки о стаже плавания

29 декабря 2018, 09:52
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении мужчины, который подделал документы, чтобы получить новую должность, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Подозреваемый обратился в "Администрацию Азово-Донского бассейна внутренних водных путей", чтобы получить свидетельство. Оно бы дало ему возможность получить должность моториста рулевого", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант приложил документ. В нем было сказано, что он прошел стажировку на судне в этой должности.

Оказалось, что мужчина выполнял на судне хозяйственные работы и в плавание не выходил. Документ он заполнил самостоятельно.Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии.

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