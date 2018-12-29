Ростовчанина уличили в подделке справки о стаже плавания

"Подозреваемый обратился в "Администрацию Азово-Донского бассейна внутренних водных путей", чтобы получить свидетельство. Оно бы дало ему возможность получить должность моториста рулевого", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант приложил документ. В нем было сказано, что он прошел стажировку на судне в этой должности.
Оказалось, что мужчина выполнял на судне хозяйственные работы и в плавание не выходил. Документ он заполнил самостоятельно.Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии.