Седла из конюшни воровал уволенный конюх в Ростове на протяжении года

Оказалось, что бывший конюх, который уже был неоднократно судим, на протяжении целого года воровал по ночам сёдла на прежнем месте работы. Ранее мужчина работал на конюшне, однако был уволен. В отместку за свое увольнение, а также с целью наживы, он стал красть седла по ночам и увозить их на такси.