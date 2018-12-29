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Седла из конюшни воровал уволенный конюх в Ростове на протяжении года

29 декабря 2018, 15:09
Фото: pxhere.com
Полицейские в Ростове-на-Дону раскрыли необычную кражу, они выяснили, куда пропадают седла на одной из местных конюшен, говорится в сообщении регионального МВД.

Оказалось, что бывший конюх, который уже был неоднократно судим, на протяжении целого года воровал по ночам сёдла на прежнем месте работы. Ранее мужчина работал на конюшне, однако был уволен. В отместку за свое увольнение, а также с целью наживы, он стал красть седла по ночам и увозить их на такси.

Краденное имущество житель Кадамовки сбывал своему соседу, а деньги тратил по своему усмотрению.

"В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый. Полицейские изъяли украденное имущество и вернули законному владельцу", - сказано в сообщении.

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