Стало известно, сколько будут платить волгоградцы за электроэнергию в 2019 году

С 1 января на территории РФ повышается НДС с 18 до 20%. Это повлекло за собой рост коммунальных тарифов. Электроэнергия в Волгоградской области подорожает в 2019 году дважды. Так, с нового года предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги установлен в размере 1,7%. А с 1 июля тариф повысится еще на 2,4%. При этом индекс в 2,4% является предельно допустимым повышением, разрешенным муниципалитетам.