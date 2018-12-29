Стало известно, сколько будут платить волгоградцы за электроэнергию в 2019 году

С 1 января на территории РФ повышается НДС с 18 до 20%. Это повлекло за собой рост коммунальных тарифов. Электроэнергия в Волгоградской области подорожает в 2019 году дважды. Так, с нового года предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги установлен в размере 1,7%. А с 1 июля тариф повысится еще на 2,4%. При этом индекс в 2,4% является предельно допустимым повышением, разрешенным муниципалитетам.
Для жителей городов с 1 января тариф на потребление электроэнергии составит 4,22 руб./кВтч, а с 1 июля - 4,32 руб./кВтч.
Для жителей домов, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками, тариф составит 2,96 и 3,03 руб./кВтч соответственно. Такая же ставка установлена для жителей сел, садоводческих, огороднических и дачных объединений.
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