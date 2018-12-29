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Судебные приставы в Астрахани заставили местного жителя вернуть ребенка матери

29 декабря 2018, 04:38
Фото: pixabay.com/ru
Судебные приставы в Астрахани помогли вернуть матери 1,5-годовалого малыша, с которым отец ребенка даже не давал ей видеться, говорится в сообщении ведомства.

Астраханка рассказала приставам, что находится в разводе с мужем, однако он отказывается отдавать ей сына. Более 6 месяцев мать не могла даже увидеть своего ребенка, поскольку бывший супруг не впускал ее в дом. Неоднократно она предпринимала попытки забрать у бывшего мужа сына, но они не увенчались успехом: железные ворота и калитка дома всегда заперты на ключ, а дверь никто не открывал.

Для исполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по ОУПДС вместе с матерью мальчика выехали по месту жительства ребенка.

"Вначале отец ребенка отказывался даже впустить представителей закона во двор. Но после разъяснения ответственности, наступающей за неисполнение решения суда, ответчик впустил сотрудников ведомства и при них передал маленького сына матери. Исполнительное производство об определении места жительства ребенка с матерью исполнено фактическим исполнением", - говорится в сообщении.

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