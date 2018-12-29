Судебные приставы в Астрахани заставили местного жителя вернуть ребенка матери

Астраханка рассказала приставам, что находится в разводе с мужем, однако он отказывается отдавать ей сына. Более 6 месяцев мать не могла даже увидеть своего ребенка, поскольку бывший супруг не впускал ее в дом. Неоднократно она предпринимала попытки забрать у бывшего мужа сына, но они не увенчались успехом: железные ворота и калитка дома всегда заперты на ключ, а дверь никто не открывал.