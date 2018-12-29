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Трамп хочет прервать финансовую помощь трем государствам

29 декабря 2018, 10:41
Фото: wikipedia.org
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет прекратить финансово помогать трем странам: Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

Как сообщает газета «Известия» 29 декабря, по мнению Трампа эти государства берут деньги Америки и ничего не дают взамен. Президент США отметил, что существует предположение о том, что в Гватемале формируется новый пласт мигрантов и правительство никак этому не препятствует. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

Ранее 28 декабря американский президент сообщил о намерении полностью закрыть границу между США и Мексикой в случае, если Демократическая партия не согласится выделить средства для сооружения разделительного барьера между государствами. По мнению Трампа, это позволит сэкономить миллиарды долларов и снизить количество импортируемых в Штаты наркотических веществ.

Караван мигрантов из Центральной Америки сейчас направляется к границам Штатов. 22 ноября поступила информация о том, что Трамп разрешил своим военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой при необходимости.

К концу ноября к границам Мексики приблизились около 7,4 тысяч мигрантов из Гондураса и Сальвадора. Все они хотят получить убежище в Америке или Мексике. В свою очередь Трамп заявил, что не допустит пресечения границы нелегалами, и направил туда 15 тысяч военных.

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