Трамп хочет прервать финансовую помощь трем государствам

К концу ноября к границам Мексики приблизились около 7,4 тысяч мигрантов из Гондураса и Сальвадора. Все они хотят получить убежище в Америке или Мексике. В свою очередь Трамп заявил, что не допустит пресечения границы нелегалами, и направил туда 15 тысяч военных.