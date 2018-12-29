Центробанк сообщил о покупке банком “Траст” Автовазбанка

В сентябре прошлого года Центробанк рассказал о санации банка “ФК Открытие”, который санировал “Траст”. В мае нынешнего года Центробанк сообщил о слиянии банков Рост-банка и “Траста”.В июне сделку допустил ФАС и в начале июля процесс слияния завершился.