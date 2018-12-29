Центробанк сообщил о покупке банком “Траст” Автовазбанка

До мая 2018 года, когда Банк России купил 100% акций Автовазбанка, он принадлежал Промсвязьбанку. Сделка была проведена для предотвращения банкротства банка. Об этом сообщило агентство RNS.
Аналогичным образом в 2015 году Автовазбанк был санирован группой Промсвязьбанка. С 5 апреля текущего года банком временно руководил Фонд консолидации банковского сектора (ООО «УК ФКБС»).
В сентябре прошлого года Центробанк рассказал о санации банка “ФК Открытие”, который санировал “Траст”. В мае нынешнего года Центробанк сообщил о слиянии банков Рост-банка и “Траста”.В июне сделку допустил ФАС и в начале июля процесс слияния завершился.
Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев рассказал о планах к концу года на базе “Траста” сформировать Фонд непрофильных и плохих активов.