rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Центробанк сообщил о покупке банком “Траст” Автовазбанка

29 декабря 2018, 15:38
Фото: wikipedia.org
Центральный банк России рассказал о приобретении Автовазбанка банком “Траст”. В сообщении приводится информация о реорганизации ПАО Национальный банк “ТРАСТ” при присоединении к нему АО АВТОВАЗБАНК.

До мая 2018 года, когда Банк России купил 100% акций Автовазбанка, он принадлежал Промсвязьбанку. Сделка была проведена для предотвращения банкротства банка. Об этом сообщило агентство RNS.

Аналогичным образом в 2015 году Автовазбанк был санирован группой Промсвязьбанка. С 5 апреля текущего года банком временно руководил Фонд консолидации банковского сектора (ООО «УК ФКБС»).

В сентябре прошлого года Центробанк рассказал о санации банка “ФК Открытие”, который санировал “Траст”. В мае нынешнего года Центробанк сообщил о слиянии банков Рост-банка и “Траста”.В июне сделку допустил ФАС и в начале июля процесс слияния завершился.

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев рассказал о планах к концу года на базе “Траста” сформировать Фонд непрофильных и плохих активов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28