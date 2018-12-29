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В Москве подорожает стоимость эвакуации авто-нарушителей

29 декабря 2018, 10:39
Фото: wikipedia.org
В столице ожидается подорожание эвакуации авто. С 1 января стоимость услуг эвакуатора вырастет на 4% - с трех тысяч рублей до 3,3 тысяч рублей.

Как сообщает газета «Известия» 29 декабря, корректировка тарифов произошла с учетом условий инфляции и пересчета экономического обоснования цены. Изменения коснутся автомобилей категории В, чья мощность составляет от 80 до 250 лошадиных сил.

Отмечается, что цены все это время оставались на уровне 2013 года, вопреки инфляции. По словам экспертов, сейчас стоимость эвакуатора фактически ниже своей экономически обоснованной стоимости.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Московскую городскую думу внесен законопроект, который предлагает поправки к столичному Кодексу об административных правонарушениях. Инициатива предлагает увеличить штраф за неоплату парковки с 2,5 тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

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