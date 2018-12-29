В Москве подорожает стоимость эвакуации авто-нарушителей

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Московскую городскую думу внесен законопроект, который предлагает поправки к столичному Кодексу об административных правонарушениях. Инициатива предлагает увеличить штраф за неоплату парковки с 2,5 тысяч рублей до пяти тысяч рублей.