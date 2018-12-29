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В режим повышенной готовности переведут коммунальщиков Дона в новогодние праздники

29 декабря 2018, 08:58
Фото: vk.com/pravitelstvo61
С 29 декабря по 9 января спасательные службы Ростовской области будут находиться в режиме повышенной готовности, сообщило облправительство.

"Несколько тысяч сотрудников спасательных служб готовы незамедлительно выехать на место в случае возникновения коммунальных аварий", - сказано в сообщении.

Электросетевые организации создали 423 аварийно-восстановительные бригады и 19 мобильных подразделений, в случае массового отключения света или при усилении ветра более 25 метров в секунду в регионе будут создавать оперативный штаб.

Для ликвидации аварий на объектах водо- и теплоснабжения в области подготовили более 1 тысячи ремонтно-восстановительных бригад.

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