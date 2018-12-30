На тренировочных занятиях регоператор «Экосервис» показал хорошую подгототовку

Графики движения спецтехники согласованы. Водители проинформированы, прошли инструктаж. С 1 января 2019 года работа регионального оператора пойдет по четко отрепетированному плану.
Напомним, что 24 декабря утвердили тарифы на услуги региональных операторов. Для Миллеровского МЭОК он составил 590, 88 руб с НДС за 1 куб метр.
Как сообщил директор ООО «Экосервис» Евгений Гнездилов, каждый житель многоквартирного дома зоны территорий Миллеровского МЭОк ежемесячно будет платить 99, 46 руб. А житель частного сектора – 91, 58 руб. В зону действия регионального оператора по обращению с ТКО «Экосервис» входят северные территории Ростовской области: Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Сегодня региональный оператор продолжает заключать договора с юридическими лицами и предпринимателями.
По любым возникающим вопросам жители могут обращаться по телефону: (863) 275-20-23. Или воспользоваться формой для связи на сайте регионального оператора ООО «Экосервис».