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На тренировочных занятиях регоператор «Экосервис» показал хорошую подгототовку

30 декабря 2018, 09:23
Фото: ООО «Экосервис»
В конце декабря во всех муниципалитетах донского края прошли учебные тренировки региональных операторов. Мероприятие приурочено к старту новой реформы по обращению с отходами 1 января 2019 года. На тренировках «Экосервис» показал хорошую подготовку, сообщили в пресс-службе компании.

Графики движения спецтехники согласованы. Водители проинформированы, прошли инструктаж. С 1 января 2019 года работа регионального оператора пойдет по четко отрепетированному плану.

Напомним, что 24 декабря утвердили тарифы на услуги региональных операторов. Для Миллеровского МЭОК он составил 590, 88 руб с НДС за 1 куб метр.

Как сообщил директор ООО «Экосервис» Евгений Гнездилов, каждый житель многоквартирного дома зоны территорий Миллеровского МЭОк ежемесячно будет платить 99, 46 руб. А житель частного сектора – 91, 58 руб. В зону действия регионального оператора по обращению с ТКО «Экосервис» входят северные территории Ростовской области: Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Сегодня региональный оператор продолжает заключать договора с юридическими лицами и предпринимателями.

По любым возникающим вопросам жители могут обращаться по телефону: (863) 275-20-23. Или воспользоваться формой для связи на сайте регионального оператора ООО «Экосервис».

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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