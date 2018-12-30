На "Винсовхозе Цимлянском" введена процедура наблюдения

Требования Сбербанка превышают 375,9 миллиона рублей, они были включены в третью очередь кредиторов.
Временным управляющим предприятия был назначен Руслан Хагундоков. Он должен представить отчет 18 июня 2019 года.
Заявление о банкротстве "Винсовхоза Цимлянского" было подано Сбербанком осенью 2018 года. Сначала исковые требования составляли 437,7 миллиона рублей, но по решению суда они были снижены. Задолженность предприятия перед кредитором связана с тем, что винсовхоз выступал поручителем по займам, которые получал завод "Цимлянские вина", который в настоящее время признан банкротом.
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