На "Винсовхозе Цимлянском" введена процедура наблюдения

Заявление о банкротстве "Винсовхоза Цимлянского" было подано Сбербанком осенью 2018 года. Сначала исковые требования составляли 437,7 миллиона рублей, но по решению суда они были снижены. Задолженность предприятия перед кредитором связана с тем, что винсовхоз выступал поручителем по займам, которые получал завод "Цимлянские вина", который в настоящее время признан банкротом.