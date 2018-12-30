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Новый поезд запустили между Ростовом и курортом "Роза Хутор"

30 декабря 2018, 12:44
Фото: pixabay.com
Из Ростова-на-Дону в первый рейс отправился поезд до курорта "Роза Хутор", наполняемость составила 100%, сообщается на сайте РЖД.

"Поезд отправился с вокзала Ростов-Главный. К этому событию организовали театрализованную программу. Пассажиров состава "Лыжная стрела" развлекали Дед Мороз и Снегурочка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот маршрут является востребованным у пассажиров. Поезд будет ездить во время новогодних праздников.

Пассажирам предоставили возможность бесплатно провозить спортинвентарь. Время в пути в одну сторону составляет около 10,5 часа, в обратном направлении - 12 часов.

В вагонах есть биотуалеты и кондиционеры. Предусмотрены места для инвалидов.

Стоимость билета в обе стороны составляет чуть более трех тысяч рублей.

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