Новый поезд запустили между Ростовом и курортом "Роза Хутор"

"Поезд отправился с вокзала Ростов-Главный. К этому событию организовали театрализованную программу. Пассажиров состава "Лыжная стрела" развлекали Дед Мороз и Снегурочка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что этот маршрут является востребованным у пассажиров. Поезд будет ездить во время новогодних праздников.
Пассажирам предоставили возможность бесплатно провозить спортинвентарь. Время в пути в одну сторону составляет около 10,5 часа, в обратном направлении - 12 часов.
В вагонах есть биотуалеты и кондиционеры. Предусмотрены места для инвалидов.
Стоимость билета в обе стороны составляет чуть более трех тысяч рублей.