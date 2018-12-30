rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Ростовский Комбинат Шампанских вин" задолжал по поставкам более 40 млн руб

30 декабря 2018, 17:01
Фото: pxhere.com/ru
ОАО «Цимлянские вина» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области к ООО «Ростовский Комбинат Шампанских вин» о взыскании задолженности по договорам поставки в сумме более 40 миллионов рублей, говорится в материалах суда.

В исковом заявлении говорится, что с марта по декабрь «Ростовский Комбинат Шампанских вин» задолжал ОАО «Цимлянские вина» 36 043 032 рублей, пеня составила 1 844 109 рублей. Еще один долг по договору Комбинат не выплачивает с 2013 года, вместе с пеней сумма задолженности - более 2,8 млн рублей. Общий долг перед ОАО «Цимлянские вина» составил 40 787 777 рублей.

"Удовлетворить ходатайство ОАО «Цимлянские вина» о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины в размере 200 тысяч рублей. Назначить предварительное судебное заседание на 30 января 2019 года", - говорится в определении.

Материалы по теме
В отношении завода "Цимлянские вина" введена процедура наблюденияАлкомаркет в Ростове оштрафовали за нарушения хранения винаМинфин не будет вводить минимальные цены на вино
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28