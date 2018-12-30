"Ростовский Комбинат Шампанских вин" задолжал по поставкам более 40 млн руб

В исковом заявлении говорится, что с марта по декабрь «Ростовский Комбинат Шампанских вин» задолжал ОАО «Цимлянские вина» 36 043 032 рублей, пеня составила 1 844 109 рублей. Еще один долг по договору Комбинат не выплачивает с 2013 года, вместе с пеней сумма задолженности - более 2,8 млн рублей. Общий долг перед ОАО «Цимлянские вина» составил 40 787 777 рублей.