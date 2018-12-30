rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стройфирма из Воронежа требует по суду долг 7,5 млн руб у "Донаэродорстрой"

30 декабря 2018, 15:10
Фото: pxhere.com/ru
Строительная компания из Воронежа «Агроинторг» обратилась в арбитражный суд с иском к АО «Донаэродорстрой» о взыскании задолженности 7,5 млн рублей, говорится в документах арбитражного суда.

В документах сказано, что основная сумма оплаты долга по договорам субподряда составляет более пяти миллионов рублей, также ООО «Агроинторг» требует неустойку, пени и возмещение судебных расходов размере 482 575,14 рублей. Суд определил отложить судебное разбирательство по делу в судебном заседании суда первой инстанции на 30 января 2019 года.

"Предложить сторонам рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем, при не урегулировании спора мирным путем истцу необходимо представить возражения на отзыв, обеспечить явку представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями в порядке", - говорится в документах суда.

"Донаэродорстрой" является одним из крупнейших строительных предприятий Юга страны, оно занимается строительством автодорог. Ранее к компании передали несколько многомиллионных исков, в том числе "Интердорстрой" на 69,4 миллиона рублей.

Материалы по теме
Иск на 36 млн руб подали к "Донаэродорстрою"Очередной многомиллионный иск подали против "Донаэродорстроя""Донаэродорстрой" оказался втянут в судебные тяжбы на 72 млн рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28