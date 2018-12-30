Стройфирма из Воронежа требует по суду долг 7,5 млн руб у "Донаэродорстрой"

В документах сказано, что основная сумма оплаты долга по договорам субподряда составляет более пяти миллионов рублей, также ООО «Агроинторг» требует неустойку, пени и возмещение судебных расходов размере 482 575,14 рублей. Суд определил отложить судебное разбирательство по делу в судебном заседании суда первой инстанции на 30 января 2019 года.
"Предложить сторонам рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем, при не урегулировании спора мирным путем истцу необходимо представить возражения на отзыв, обеспечить явку представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями в порядке", - говорится в документах суда.
"Донаэродорстрой" является одним из крупнейших строительных предприятий Юга страны, оно занимается строительством автодорог. Ранее к компании передали несколько многомиллионных исков, в том числе "Интердорстрой" на 69,4 миллиона рублей.