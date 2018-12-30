Стройфирма из Воронежа требует по суду долг 7,5 млн руб у "Донаэродорстрой"

В документах сказано, что основная сумма оплаты долга по договорам субподряда составляет более пяти миллионов рублей, также ООО «Агроинторг» требует неустойку, пени и возмещение судебных расходов размере 482 575,14 рублей. Суд определил отложить судебное разбирательство по делу в судебном заседании суда первой инстанции на 30 января 2019 года.