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Суд оставил в собственности "Новочеркасскгоргаза" 9 тысяч метров газопровода

30 декабря 2018, 15:10
Фото: pxhere.com/ru
Арбитражный суд Ростовской области признал за АО "Новочеркасскгоргаза" право собственности на газопровод, протяженностью в 9 тысяч метров, говорится в материалах дела.

АО "Новочеркасскгоргаза" обратилось в суд с иском к администрации Новочеркасска, а также к Комитету по управлению имуществом администрации Новочеркасска о признании права собственности на подземные и надземные газопроводы низкого давления по нескольким объектам. Общая протяженность газопроводов составляет 9 152 метров. В суде установлено, что ОАО "Новочеркасскгоргаза" является правопреемником госпредприятия "Новочеркасскгоргаза".

ОАО приобрело право собственности на вышеуказанные газопроводы. Компания владеет и использует в своей хозяйственной деятельности газопроводы с момента их ввода в эксплуатацию, а также принимает необходимые меры по их техническому обслуживанию, несет расходы, связанные с их содержанием.

"Исковые требования удовлетворить. Признать за акционерным обществом "Новочеркасскгоргаза" право собственности на объекты газопровода", - говорится в решении суда от 28 декабря 2018 года.

Решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу.

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