Суд оставил в собственности "Новочеркасскгоргаза" 9 тысяч метров газопровода

АО "Новочеркасскгоргаза" обратилось в суд с иском к администрации Новочеркасска, а также к Комитету по управлению имуществом администрации Новочеркасска о признании права собственности на подземные и надземные газопроводы низкого давления по нескольким объектам. Общая протяженность газопроводов составляет 9 152 метров. В суде установлено, что ОАО "Новочеркасскгоргаза" является правопреемником госпредприятия "Новочеркасскгоргаза".