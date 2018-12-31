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Более 15 млн руб взыскали с Группы "ПИК" за снос чужого здания

31 декабря 2018, 15:48
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Группы компаний ПИК" более 15,6 миллиона рублей в пользу предприятия МЦВДНТ "Москва", говорится в документах суда.

"Москве" принадлежали на праве хозяйственного ведения нежилые здания на улице Сельскохозяйственной. Они находились в госсобственности.

Однако одно из зданий оказалось уничтожено, после чего от Группы потребовали его восстановить и не трогать остальные строения. Ответчик ответил, что не занимался демонтажем, но выразил готовность компенсировать 10 миллионов рублей.

Работы по уничтожению здания спецтехникой видели сотрудники ЧОПа. Эксперт установил, что рыночная стоимость снесенного объекта превышает 15,6 миллиона рублей.

Тогда истец потребовал от ответчика оплатить эту сумму. Суд посчитал требования "Москвы" обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Теперь Группа пытается обжаловать решение суда.

Застройщик каждый год сдает объекты с задержкой сроков до 1,5 года. Организация ведет строительство в нескольких регионах, в том числе донском. В Ростове она возводит ЖК на краю города.

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