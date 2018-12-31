Ростов-на-Дону может стать столицей Тотального диктанта

Столицу международной акции будут выбирать в Новосибирске, это город, в котором был придуман Тотальный диктант. После небольшого совещания членов жюри сразу будет назван победитель. В жюри войдут автор Павел Басинский, координатор столицы Тотального Диктанта-2018, руководитель проекта Ольга Ребковец, председатель Экспертного совета Наталья Кошкарева.