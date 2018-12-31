Ростов-на-Дону может стать столицей Тотального диктанта

Ростов-на-Дону может получить звание столицы Тотального диктанта 2019. А значит - стать главной площадкой, на которой автор диктанта прочитает текст 13 апреля 2019 года.
Второго февраля представители пяти городов-финалистов примут участие в конференции, на которой они выступят с презентацией.
Столицу международной акции будут выбирать в Новосибирске, это город, в котором был придуман Тотальный диктант. После небольшого совещания членов жюри сразу будет назван победитель. В жюри войдут автор Павел Басинский, координатор столицы Тотального Диктанта-2018, руководитель проекта Ольга Ребковец, председатель Экспертного совета Наталья Кошкарева.
Возглавит жюри ректор Новосибирского Государственного Университета Михаил Федорук. По словам Ольги Ребковец, руководителя проекта в Новосибирске, полный список членов жюри будет объявлен в январе.
"Перед финалистами стоит задача презентовать свой город, как достойный называться столицей Тотального диктанта. Мы надеемся на креатив, инициативу и оригинальность претендентов" — комментирует Ребковец.
Столицу выбирают всего во второй раз, до этого главной площадкой 13 лет подряд был Новосибирск.