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Ростов-на-Дону может стать столицей Тотального диктанта

31 декабря 2018, 10:55
Фото: pixabay.com
На конференции в Новосибирске, которая состоится 2 февраля 2019 года, жюри выберет столицу Тотального диктанта, где текст прочитает автор диктанта 2019 года, писатель Павел Басинский, сообщила RostovGazeta руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец.

Ростов-на-Дону может получить звание столицы Тотального диктанта 2019. А значит - стать главной площадкой, на которой автор диктанта прочитает текст 13 апреля 2019 года.

Второго февраля представители пяти городов-финалистов примут участие в конференции, на которой они выступят с презентацией.

Столицу международной акции будут выбирать в Новосибирске, это город, в котором был придуман Тотальный диктант. После небольшого совещания членов жюри сразу будет назван победитель. В жюри войдут автор Павел Басинский, координатор столицы Тотального Диктанта-2018, руководитель проекта Ольга Ребковец, председатель Экспертного совета Наталья Кошкарева.

Возглавит жюри ректор Новосибирского Государственного Университета Михаил Федорук. По словам Ольги Ребковец, руководителя проекта в Новосибирске, полный список членов жюри будет объявлен в январе.

"Перед финалистами стоит задача презентовать свой город, как достойный называться столицей Тотального диктанта. Мы надеемся на креатив, инициативу и оригинальность претендентов" — комментирует Ребковец.

Столицу выбирают всего во второй раз, до этого главной площадкой 13 лет подряд был Новосибирск.

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