Новогодний забег в Ростове стал рекордным по числу участников

"К 31 декабря регистрацию прошли более 2 тысяч местных жителей. На дистанцию вышло намного больше людей, чем годом ранее", - сказано в сообщении.
Забег стартовал в парке имени Максима Горького. Участники пробежали по Пушкинской до проспекта Театрального и обратно до Публичной библиотеки.
Длина дистанции составила 4 километра и все ее преодолели. Также состоялась акция "Секретный Дед Мороз", в ходе которой каждый участник смог анонимно подарить незнакомцу подарок.
Активистов угостили горячим чаем, также были разыграны подарки.