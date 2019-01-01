rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новогодний забег в Ростове стал рекордным по числу участников

1 января 2019, 19:46
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в традиционном новогоднем забеге поучаствовало рекордное количество человек, сообщили в горадминистрации.

"К 31 декабря регистрацию прошли более 2 тысяч местных жителей. На дистанцию вышло намного больше людей, чем годом ранее", - сказано в сообщении.

Забег стартовал в парке имени Максима Горького. Участники пробежали по Пушкинской до проспекта Театрального и обратно до Публичной библиотеки.

Длина дистанции составила 4 километра и все ее преодолели. Также состоялась акция "Секретный Дед Мороз", в ходе которой каждый участник смог анонимно подарить незнакомцу подарок.

Активистов угостили горячим чаем, также были разыграны подарки.

Материалы по теме
Движение ограничат в Краснодаре из-за забегаВ Ростове началась регистрация на забег 1 январяНовогодний забег пройдет в Ростове 1 января
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28