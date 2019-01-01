Полиция расследует жестокое избиение девушки пьяной толпой под Ростовом

Известно, что на девушку набросились две женщины и мужчина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел возле одного из ресторанов, где пострадавшая вместе с коллегами проводила корпоратив. Когда большинство сотрудников избитой разъехались по домам, девушка вышла на улицу и ожидала такси вместе с двумя коллегами. В этот момент к ним и подошла пьяная толпа, словесная перебранка переросла в драку. Женщины вцепились в волосы девушки, а мужчина в этот момент избивал ногами жертву. Помочь пострадавшей ее коллеги не сумели, пишут региональные СМИ.