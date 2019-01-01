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В Ростове разыскивают пропавшую во время Нового года девушку

1 января 2019, 20:11
Фото: vk.com/rostovnadonu \ Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону начался розыск 22-летней Ольги Киричко, которая после празднования Нового года не вернулась домой, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

"Вечером 31 декабря девушку из Аксая забрал одногруппник и отвез в Ростов. Она позвонила домой в 04.20 мск и сказала, что вернется через 30 минут, но этого не произошло", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вместе с одногруппником Киричко гуляла по центру города. В 23.10 они попрощались и девушка пошла встретиться с новым знакомым.

"Есть информация, что этому мужчине 30 лет и он работает в сфере строительства", - говорится в публикации.

На пропавшей были надеты платье, пальто, шарф и сапоги. Всех, у кого есть информация по этой ситуации, попросили звонить по номеру 89604705242.

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