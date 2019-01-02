Скандальный агент добился возбуждения дела о банкротстве ФК «Ростов»

Тогда агент просил долг по выплате агентского вознаграждения в размере $100 тысяч и проценты за пользование чужими денежными средствами с 2013 по 2016 года в размере $23,7 тысяч. Однако деньги Базанов так и не получил, в связи с чем агент вновь обратился в суд с требованием банкротства ФК «Ростов».