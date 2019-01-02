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Скандальный агент добился возбуждения дела о банкротстве ФК «Ростов»

2 января 2019, 06:16
Фото: http://www.fc-rostov.ru
Заявление футбольного агента Сергея Базанова о банкротстве ФК «Ростов» принято, возбуждено производство по делу, говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Базанов известен многочисленными судебными спорами с отечественными футбольными командами. Ранее он подал иски в суд к пермскому «Амкару». Ростовский областной арбитражный суд еще в 2016 году удовлетворил заявление Базанова к ФК о взыскании более $123 тысяч долга за переход в «Ростов» игрока Сергея Белоусова.

Тогда агент просил долг по выплате агентского вознаграждения в размере $100 тысяч и проценты за пользование чужими денежными средствами с 2013 по 2016 года в размере $23,7 тысяч. Однако деньги Базанов так и не получил, в связи с чем агент вновь обратился в суд с требованием банкротства ФК «Ростов».

Журналисты подсчитали, что футболист Белоусов, из-за которого клубу теперь грозит банкротство, играл в ФК «Ростов» в общей сложности около 7 минут. Он выходил на поле дважды в качестве замены. Затем Белоусова отдали в аренду ярославскому «Шиннику», после чего - саратовскому «Соколу». В 2015 году игрока продали липецкому «Металлургу».

«Заявление индивидуального предпринимателя Сергея Базанова о признании акционерного общества «ФК Ростов» несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу», - говорится в определении суда.

Судебное разбирательства назначено на 21 января.

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