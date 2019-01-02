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Posted 2 января 2019, 08:13

Published 2 января 2019, 08:13

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Топ-5 книг для прочтения на новогодних каникулах

2 января 2019, 08:13
Редакция RostovGazeta составила для читателей топ-5 книг, с которых стоит начать новый 2019 год.

Антуан Де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Новый год в России частенько начинается со слез, но в этот раз слезы станут особенными — их подарит история маленького принца.

Когда-то критик Гарри Луи Бинса в таком старом журнале как «Коммонвел» написал хорошие слова о произведении Экзюпери - «Это грустная классика, заставляющая плакать».

Трогательная история об одиночестве и любви, которая напомнит вам, что в первую очередь стоит ценить простые вещи — тепло дружбы, радость улыбки, огонь любви, о чем мы очень часто забываем в наш век.

И даже если вы читали эту сказку двадцать раз и вам уже 40 лет — не страшно, перечитайте еще раз. Ведь каждый раз она открывается для читателя в новом свете.

Стефан Цвейг «Двадцать четыре часа из жизни женщины»

В новогодние праздники происходит великое множество событий, за которые мы можем впоследствии испытать стыд или наоборот, о которых будем вспоминать с удовольствием. Не случайно в этом топе оказалась история, которая наполнена до краев противоречивыми чувствами.

Обыкновенный сюжет - исповедь уже не молодой женщины о двадцати четырех часах своей жизни раскрывает перед нами целую сотню желаний и чувств, настолько сильных и в чем-то безумных, что невольно можно и заразиться.

В итоге, как после прочтения этого произведения, так и после новогодних праздников, нам остается лишь спрашивать себя — что это было? Время головокружительного счастья или заливающего щеки стыда и позора?

Артюр Рембо «Пьяный корабль»

Новогодние праздники это чаще всего море алкоголя. Но что, если изменить традиции и позволить в этом году не самим быть пьяными, а кораблю, тому самому, что когда-то построил мальчишка-Рембо.

«Пьяный корабль» - это сборник стихов юного и вздорного французского поэта 19 века, что презирал «высокие порывы» и ломал всяческие привычные традиции поэтической мысли.

Поэзия Рембо пропитана импрессионизмом, как и сам автор. В конечном счете, после него всегда остается приятная неопределенность — идеальное ощущение для начала нового года.

Джек Керуак «В дороге»

В начале года нередко хочется куда-нибудь съездить и так, чтобы эта поездка была незабываемой. И Керуак знает, о чем мы говорим.

«В дороге» - его лучший роман, после прочтения которого хочется сразу отправиться в путь. Эта книга написана всего за три недели в безостановочном угаре и она настолько же живая, насколько и заразительная.

Голос Керуака стал в свое время голосом целого поколения и может им стать вновь, если вы заходите сорваться куда-нибудь в другие края, пожелав ощутить настоящую и пьянящую свободу.

Милан Кундера «Невыносимая легкость бытия»

В новогодние праздники стоит взглянуть на тех, кто рядом с вами — на ваших любимых. И вспомнить о романе «Невыносимая легкость бытия».

Совершенно уникальный роман, простой и интересный, глубокий и сложный. Одновременно заставляет задуматься и при этом расслабляет, успокаивает.

Роман о любви, о трагическом периоде истории и сложных человеческих отношениях. Это не монолог автора, эта история — диалог с читателем, с которым в итоге трудно не согласиться.

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