Топ-5 книг для прочтения на новогодних каникулах

Posted 2 января 2019, 08:13
Published 2 января 2019, 08:13
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Антуан Де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Новый год в России частенько начинается со слез, но в этот раз слезы станут особенными — их подарит история маленького принца.
Когда-то критик Гарри Луи Бинса в таком старом журнале как «Коммонвел» написал хорошие слова о произведении Экзюпери - «Это грустная классика, заставляющая плакать».
Трогательная история об одиночестве и любви, которая напомнит вам, что в первую очередь стоит ценить простые вещи — тепло дружбы, радость улыбки, огонь любви, о чем мы очень часто забываем в наш век.
И даже если вы читали эту сказку двадцать раз и вам уже 40 лет — не страшно, перечитайте еще раз. Ведь каждый раз она открывается для читателя в новом свете.
Стефан Цвейг «Двадцать четыре часа из жизни женщины»
В новогодние праздники происходит великое множество событий, за которые мы можем впоследствии испытать стыд или наоборот, о которых будем вспоминать с удовольствием. Не случайно в этом топе оказалась история, которая наполнена до краев противоречивыми чувствами.
Обыкновенный сюжет - исповедь уже не молодой женщины о двадцати четырех часах своей жизни раскрывает перед нами целую сотню желаний и чувств, настолько сильных и в чем-то безумных, что невольно можно и заразиться.
В итоге, как после прочтения этого произведения, так и после новогодних праздников, нам остается лишь спрашивать себя — что это было? Время головокружительного счастья или заливающего щеки стыда и позора?
Артюр Рембо «Пьяный корабль»
Новогодние праздники это чаще всего море алкоголя. Но что, если изменить традиции и позволить в этом году не самим быть пьяными, а кораблю, тому самому, что когда-то построил мальчишка-Рембо.
«Пьяный корабль» - это сборник стихов юного и вздорного французского поэта 19 века, что презирал «высокие порывы» и ломал всяческие привычные традиции поэтической мысли.
Поэзия Рембо пропитана импрессионизмом, как и сам автор. В конечном счете, после него всегда остается приятная неопределенность — идеальное ощущение для начала нового года.
Джек Керуак «В дороге»
В начале года нередко хочется куда-нибудь съездить и так, чтобы эта поездка была незабываемой. И Керуак знает, о чем мы говорим.
«В дороге» - его лучший роман, после прочтения которого хочется сразу отправиться в путь. Эта книга написана всего за три недели в безостановочном угаре и она настолько же живая, насколько и заразительная.
Голос Керуака стал в свое время голосом целого поколения и может им стать вновь, если вы заходите сорваться куда-нибудь в другие края, пожелав ощутить настоящую и пьянящую свободу.
Милан Кундера «Невыносимая легкость бытия»
В новогодние праздники стоит взглянуть на тех, кто рядом с вами — на ваших любимых. И вспомнить о романе «Невыносимая легкость бытия».
Совершенно уникальный роман, простой и интересный, глубокий и сложный. Одновременно заставляет задуматься и при этом расслабляет, успокаивает.
Роман о любви, о трагическом периоде истории и сложных человеческих отношениях. Это не монолог автора, эта история — диалог с читателем, с которым в итоге трудно не согласиться.