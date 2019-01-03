Двух мужчин избили и ранили в парке Ростова

Пострадавшие написали в соцсетях о том, что в парке Революции около 5:40 на двух мужчин напали двое нетрезвых ростовчан. Мужчин избили, затем один из нападавших достал нож.
«Вызвали скорую, потому что мужу рассекли лицо возле носа. В результате наложили 2 шва, а другу сломали зуб, рассекли губу и было много крови из носа», - описывает ситуацию анонимный пользователь.
Словесный конфликт начался с того, что две спутницы хулиганов обозвали жен пострадавших «колхозницами». Постоять за своих женщин ростовчане не смогли, попав в больницу с ножевыми ранениями.
«В полицию поступило заявление. По факту произошедшего проводится проверка», - отметили в ведомстве.