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Двух мужчин избили и ранили в парке Ростова

3 января 2019, 07:37
Фото: Ростов-на-Дону | Главный - новости Ростова
В полицию поступило заявление об избиении двух мужчин в парке Ростова ночью во вторник, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

Пострадавшие написали в соцсетях о том, что в парке Революции около 5:40 на двух мужчин напали двое нетрезвых ростовчан. Мужчин избили, затем один из нападавших достал нож.

«Вызвали скорую, потому что мужу рассекли лицо возле носа. В результате наложили 2 шва, а другу сломали зуб, рассекли губу и было много крови из носа», - описывает ситуацию анонимный пользователь.

Словесный конфликт начался с того, что две спутницы хулиганов обозвали жен пострадавших «колхозницами». Постоять за своих женщин ростовчане не смогли, попав в больницу с ножевыми ранениями.

«В полицию поступило заявление. По факту произошедшего проводится проверка», - отметили в ведомстве.

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#Новости#Происшествия
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