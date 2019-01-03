Елочные свалки в разных районах города возмутили ростовчан

По словам подписчика, "елочные магнаты" сначала задирали цены на главный символ Нового года, а потом просто повыбрасывали деревья прямо с ценниками. При этом не утилизировали свой зеленый товар, как это положено, а просто свалили в кучу и устроили свалку. Одна из таких свалок образовалась на автостоянке по улице Космонавтов.
Подписчики паблика также поделились своими наблюдениями. Так, один из комментаторов сообщил, что на одной из таких елочных свалок в центре города взял себе елку домой совершенно бесплатно.
Другой ростовчанин рассказал, как можно использовать елку после Нового года в хозяйстве. Оказывается, иголки являются неплохим удобрением и обладают свойством отгонять паразитов, а ствол бывшей новогодней красавицы идет на дрова.
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