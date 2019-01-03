Елочные свалки в разных районах города возмутили ростовчан

По словам подписчика, "елочные магнаты" сначала задирали цены на главный символ Нового года, а потом просто повыбрасывали деревья прямо с ценниками. При этом не утилизировали свой зеленый товар, как это положено, а просто свалили в кучу и устроили свалку. Одна из таких свалок образовалась на автостоянке по улице Космонавтов.